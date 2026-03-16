Untag Surabaya Terjunkan Mahasiswa Jadi Sukarelawan Mudik Lewat KKN Tematik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya) menghadirkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan konsep sukarelawan mudik Lebaran 2026. Dalam program ini, mahasiswa diterjunkan untuk membantu masyarakat selama arus mudik di sejumlah titik transportasi.

Direktur Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya J Subekti mengatakan program tersebut merupakan bagian dari inovasi kegiatan akademik sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, Untag Surabaya memiliki budaya organisasi bernama Pertiwi, yang mencakup nilai patriotisme, etika profesi, ramah lingkungan, transparansi, toleransi, integritas, wawasan global, dan inovasi.

“Nah, inovasi ini yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan akademik. KKN adalah salah satu mata kuliah yang harus menghadirkan hal baru bagi masyarakat,” kata Subekti.

Dia menambahkan KKN tematik sukarelawan mudik ini juga menjadi bentuk kehadiran kampus dalam membantu masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung.

“Masyarakat yang mudik biasanya serba terburu-buru dan panik. Di situlah mahasiswa Untag hadir untuk membantu mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Untag Surabaya Harjo Seputro menjelaskan kegiatan ini melibatkan 17 mahasiswa yang secara sukarela menjadi relawan.

Mahasiswa tersebut akan ditempatkan di sejumlah lokasi strategis seperti stasiun, terminal, hingga pos pengamanan mudik di Surabaya.