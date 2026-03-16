Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis, Sore-Malam Cerah Berawan hingga Berangin
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (16/3) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.
Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan berawan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dampit, Dau, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari.
Gerimis juga mengguyur Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.
Siangnya Ampelgading, Dampit, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tirtoyudo, dan Wajak. cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya gerimis.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News