Cuaca Jawa Timur 16 Maret 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (16/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun.

Gerimis juga mengguyur Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-38 kilometer per jam.