Longsor di Wlingi Blitar Tewaskan Pencari Rumput

jatim.jpnn.com, BLITAR - Seorang pencari rumput meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Korban bernama Suyoto (57), warga Dusun Genjong, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi.

Petugas Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Saiful mengatakan peristiwa itu terjadi saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat.

"Saat itu hujan turun dengan intensitas lebat. Awalnya sudah longsor kemudian terjadi lagi longsor susulan. Saat longsor susulan ini korban yang melintas tertimpa material tanah," kata Saiful, Minggu (15/3).

Korban saat itu melintas di jalur yang biasa digunakan warga untuk mencari rumput. Material longsor berasal dari dapur rumah milik warga bernama Jino yang berada di area perbukitan.

Saat longsor terjadi, pemilik rumah dan anggota keluarganya tidak berada di dapur sehingga selamat dari kejadian tersebut.

Menurut Saiful, tingginya intensitas hujan membuat kondisi tanah menjadi labil sehingga memicu terjadinya longsor. Peristiwa tersebut segera dilaporkan ke BPBD Kabupaten Blitar dan Polres Blitar

"Setelah dilakukan pencarian oleh warga dan tim di lokasi, korban akhirnya berhasil ditemukan," kata dia.

Sebagai langkah awal penanganan, BPBD memasang terpal di area tebing yang longsor untuk mengurangi potensi longsor susulan. Petugas juga berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut di lokasi kejadian.