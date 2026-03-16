Menteri LH Sebut Ngawi Masih Kota Kotor, Pemda Diberi Waktu 3 Bulan Berbenah

JPNN.com

Senin, 16 Maret 2026 – 12:07 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq membagikan tumbler kepada pemudik di Terminal Kertonegoro Ngawi, Minggu (15/3/2026) sebagai bentuk kampanye mengurangi produksi sampah terutama dari botol air minum kemasan yang selama ini menjadi penyumbang sampah cukup signifikan. ANTARA/Louis Rika

jatim.jpnn.com, NGAWI - Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut Kabupaten Ngawi masih masuk kategori kota/kabupaten kotor karena pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.

Pernyataan itu disampaikan Hanif saat meninjau pengolahan sampah di Terminal Kertonegoro, Minggu.

"Ngawi masih masuk kota kotor. Jadi, kita masih perlu mendorong Bapak Bupati untuk lebih meningkatkan segalanya. Mulai dari bujeting, kemudian pengerahan masyarakatnya, serta pengerahan semua instrumen lain yang ada di Ngawi, termasuk juga pendayagunaan penanganan sampah di kawasan-kawasan seperti terminal," kata Hanif.

Baca Juga:

Menurut dia, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pengelolaan sampah di Terminal Ngawi maupun di wilayah Kabupaten Ngawi secara umum.

Kementerian Lingkungan Hidup memberikan waktu tiga bulan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan, termasuk penambahan fasilitas seperti tempat sampah dan peningkatan sistem pengelolaan.

“Hasil pemantauan kami dituangkan dalam bentuk paksaan pemerintah dengan tenggat waktu tiga bulan untuk melengkapi berbagai fasilitas. Kalau tidak ada perbaikan signifikan maka akan ada pemberatan sanksi,” ujarnya.

Baca Juga:

Hanif menjelaskan sanksi tersebut dapat berupa pembekuan prosedur lingkungan atau penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dia menegaskan persoalan sampah masih menjadi kedaruratan di banyak daerah di Indonesia. Menurut Hanif, Prabowo Subianto telah meminta seluruh daerah serius menyelesaikan persoalan sampah dengan target nasional tuntas pada 2029.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Menteri Lingkungan Hidup hanif faisol nurofiq sampah ngawi terminal kertonegoro ngawi kota kotor indonesia mudik minim sampah

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU