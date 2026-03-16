Pemancing Hilang di Bendungan Tugu Trenggalek, Diduga Terseret Arus Sungai

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Seorang pemancing yang dilaporkan hilang di kawasan Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Korban bernama Katno warga Dusun Ngremah RT 28 RW 03, Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, diduga terseret arus sungai saat memancing.

Koordinator Pos SAR Trenggalek Bayu Prasetyo mengatakan korban berangkat memancing ke kawasan Bendungan Tugu pada Sabtu (14/3) sekitar pukul 07.00 WIB. Namun, hingga pukul 18.00 WIB korban tidak kunjung pulang ke rumah.

“Keluarga bersama warga kemudian melakukan pencarian awal setelah korban tidak kembali hingga malam hari,” kata Bayu, Minggu (15/3).

Baca Juga: Remaja Tenggelam di Bekas Galian C Pasuruan Ditemukan Meninggal Dunia

Berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir terlihat memancing di tengah aliran sungai yang mengarah ke bendungan.

Saat itu debit air dilaporkan meningkat setelah wilayah Kecamatan Tugu dan sekitarnya diguyur hujan.

Tim pencari kemudian menemukan sepeda motor milik korban di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik awal kejadian.

“Dari keterangan saksi dan temuan di lapangan, korban diduga terseret arus sungai,” ujarnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pos SAR Trenggalek mengerahkan satu tim rescue ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian.