Cuaca Ekstrem, 15 Penerbangan di Bandara Juanda Delay dan Dialihkan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Sidoarjo pada Minggu (15/3) sore berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda. Manajemen bandara mencatat sedikitnya 15 penerbangan dari dan menuju bandara tersebut terdampak cuaca ekstrem.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan sembilan penerbangan mengalami penundaan atau delay.

"Sembilan penerbangan mengalami penundaan antara lain Lion Air rute Surabaya–Palangkaraya, Super Airjet rute Surabaya–Lombok Praya, Lion Air rute Surabaya–Pekanbaru, Lion Air rute Surabaya–Balikpapan, serta Lion Air rute Surabaya–Manado," kata Tohir saat dikonfirmasi, Minggu (15/3).

Selain itu, penerbangan Lion Air rute Surabaya–Banjarmasin, Lion Air rute Surabaya–Makassar, Batik Air rute Surabaya–Halim Perdanakusuma, serta Super Airjet rute Surabaya–Pontianak juga mengalami penundaan.

Tidak hanya delay, sejumlah penerbangan menuju Surabaya juga terpaksa dialihkan ke bandara lain akibat kondisi cuaca di wilayah Juanda.

Penerbangan yang dialihkan antara lain Citilink rute Banjarmasin–Surabaya yang dialihkan ke Semarang, Malaysia Airlines rute Kuala Lumpur–Surabaya yang dialihkan ke Bali, Super Airjet rute Samarinda–Surabaya yang dialihkan ke Semarang, serta Lion Air rute Ambon–Surabaya yang dialihkan ke Semarang.

Selain itu, terdapat dua penerbangan yang melakukan return to base (RTB) atau kembali ke bandara asal, yakni Lion Air rute Surabaya–Pekanbaru dan AirAsia rute Surabaya–Makassar.

Tohir menjelaskan hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan beberapa pohon tumbang di area terminal kargo bandara. Adapun satu pos toll gate di kawasan bandara dilaporkan mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.