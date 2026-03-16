JPNN.com

Cuaca Ekstrem, 15 Penerbangan di Bandara Juanda Delay dan Dialihkan

Senin, 16 Maret 2026 – 07:00 WIB
Foto arsip: Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. (ANTARA/Fahmi Alfian)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Sidoarjo pada Minggu (15/3) sore berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda. Manajemen bandara mencatat sedikitnya 15 penerbangan dari dan menuju bandara tersebut terdampak cuaca ekstrem.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan sembilan penerbangan mengalami penundaan atau delay.

"Sembilan penerbangan mengalami penundaan antara lain Lion Air rute Surabaya–Palangkaraya, Super Airjet rute Surabaya–Lombok Praya, Lion Air rute Surabaya–Pekanbaru, Lion Air rute Surabaya–Balikpapan, serta Lion Air rute Surabaya–Manado," kata Tohir saat dikonfirmasi, Minggu (15/3).

Baca Juga:

Selain itu, penerbangan Lion Air rute Surabaya–Banjarmasin, Lion Air rute Surabaya–Makassar, Batik Air rute Surabaya–Halim Perdanakusuma, serta Super Airjet rute Surabaya–Pontianak juga mengalami penundaan.

Tidak hanya delay, sejumlah penerbangan menuju Surabaya juga terpaksa dialihkan ke bandara lain akibat kondisi cuaca di wilayah Juanda.

Penerbangan yang dialihkan antara lain Citilink rute Banjarmasin–Surabaya yang dialihkan ke Semarang, Malaysia Airlines rute Kuala Lumpur–Surabaya yang dialihkan ke Bali, Super Airjet rute Samarinda–Surabaya yang dialihkan ke Semarang, serta Lion Air rute Ambon–Surabaya yang dialihkan ke Semarang.

Baca Juga:

Selain itu, terdapat dua penerbangan yang melakukan return to base (RTB) atau kembali ke bandara asal, yakni Lion Air rute Surabaya–Pekanbaru dan AirAsia rute Surabaya–Makassar.

Tohir menjelaskan hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan beberapa pohon tumbang di area terminal kargo bandara. Adapun satu pos toll gate di kawasan bandara dilaporkan mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bandara Juanda cuaca ekstrem penerbangan delay juanda hujan deras sidoarjo angin kencang juanda cuaca ekstrem bandara

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU