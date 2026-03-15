45 Ribu Penumpang per Hari, Menteri LH Soroti Sampah di Terminal Purabaya

Minggu, 15 Maret 2026 – 19:37 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meninjau kebersihan Terminal Purabaya untuk memastikan kesiapan fasilitas menjelang arus mudik Lebaran. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau pengelolaan kebersihan di Terminal Purabaya untuk memastikan kesiapan fasilitas menjelang arus mudik Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Hanif itu menekankan pentingnya menjaga kebersihan terminal sebagai salah satu simpul utama mobilitas masyarakat, terutama saat lonjakan penumpang pada musim mudik.

“Dalam Sidang Kabinet, Presiden meminta semua menteri memastikan kenyamanan para pemudik. Dari sisi kami, salah satunya memastikan kebersihan di titik-titik transportasi seperti terminal,” kata Hanif.

Menurut dia, Terminal Purabaya merupakan salah satu terminal terbesar dengan aktivitas penumpang sangat tinggi sehingga pengelolaan kebersihan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dibanding terminal lain.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan menugaskan tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melakukan pemetaan serta pendataan detail terkait pengelolaan sampah di kawasan terminal.

“Kami akan menugaskan tim penegakan hukum lingkungan untuk melakukan pemetaan dan pendataan detail terkait penanganan kebersihan di terminal ini,” ujarnya.

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan mampu mengimbangi tingginya aktivitas masyarakat.

Hanif mengatakan pengelola terminal akan diberikan waktu sekitar lima bulan untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah, mulai dari penyediaan fasilitas hingga penguatan sumber daya manusia.

Menteri Lingkungan Hidup menteri LH Terminal Purabaya hanif fasiol nurofiq sampah terminal purabaya mudik Lebaran 2026 pengelolaan sampah terminal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

