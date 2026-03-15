UMSURA Beri Diskon 50 Persen Pendaftaran Kuliah bagi Pemilik Tiket Mudik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) menghadirkan program unik bagi calon mahasiswa baru. Kampus ini memberikan potongan biaya pendaftaran kuliah hingga 50 persen bagi masyarakat yang menukarkan tiket mudik Lebaran.

Rektor UMSURA Prof Mundakir mengatakan program tersebut diberi nama Tiket Berdampak. Melalui program ini, masyarakat yang baru pulang mudik dapat memanfaatkan tiket perjalanan mereka untuk mendapatkan diskon saat mendaftar kuliah.

“Kami memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, yang telah melaksanakan mudik untuk menukarkan tiket mudiknya saat mendaftar di kampus UMSURA,” kata Mundakir, Minggu (15/3).

Penukaran tiket dapat dilakukan di kampus pada periode 13 hingga 23 April. Setelah tiket ditukarkan, calon mahasiswa tetap bisa memanfaatkan diskon tersebut untuk proses pendaftaran hingga 30 April.

Menurut Mundakir, tiket yang dapat ditukarkan tidak dibatasi jenis transportasinya. Semua moda perjalanan diperbolehkan selama masih berkaitan dengan perjalanan mudik.

“Tiket apa saja boleh, pesawat, bus, kereta api, kapal, semuanya bisa. Program ini juga berlaku untuk umum, untuk semua calon mahasiswa baru,” jelasnya.

Dia mengatakan program ini dibuat sebagai bentuk apresiasi terhadap tradisi mudik yang sarat dengan nilai silaturahmi.

Menurutnya, semangat mudik mencerminkan upaya masyarakat untuk mempererat hubungan keluarga dan kembali mengenang kampung halaman.