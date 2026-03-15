BGN Suspend 9 SPPG di Gresik karena Sajikan Kelapa Utuh

jatim.jpnn.com, GRESIK - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang memberikan kelapa utuh sebagai bagian dari menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kesembilan SPPG tersebut kini resmi disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyayangkan keputusan pengelola SPPG yang dinilai tidak belajar dari polemik serupa yang sebelumnya sudah menjadi perhatian publik.

“Pemberian kelapa utuh sebelumnya sudah menjadi perhatian publik di beberapa daerah. Seharusnya hal itu menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG agar lebih berhati-hati dalam menentukan menu,” kata Nanik di Jakarta, Minggu (15/3).

Menurut dia, alasan bahwa menu tersebut diberikan atas permintaan penerima manfaat tidak dapat dijadikan pembenaran.

Setiap pengelola SPPG tetap wajib mengikuti standar menu dan pedoman operasional yang telah ditetapkan dalam program MBG.

“Seluruh SPPG harus mengikuti pedoman menu dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena itu sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi,” ujarnya.

BGN juga memerintahkan agar kepala SPPG yang terlibat dikenai tindakan disipliner.