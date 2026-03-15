Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Berpotensi Gerimis di Sejumlah Kawasan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (15/3)
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.
Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-31 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-16 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
