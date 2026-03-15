Cuaca Jawa Timur 15 Maret 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (15/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Madiun, Magetan.

Gerimis juga mengguyur Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Kota Malang dan Lumajang. Gerimis mengguyur Kota Surabaya dan Lamongan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang dan Malang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-20 kilometer per jam.