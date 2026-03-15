JPNN.com

Kapolri Ingatkan Pemudik Lebaran 2026: Jangan Memaksakan Diri di Jalan

Minggu, 15 Maret 2026 – 07:00 WIB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengimbau pemudik Lebaran 2026 mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri saat berkendara. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 untuk mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Dia meminta para pemudik tidak memaksakan diri berkendara demi mengejar waktu sampai ke kampung halaman.

“Kami melihat sudah mulai ada masyarakat yang melaksanakan mudik. Pesan saya, tolong hati-hati di jalan, jangan terlalu memaksakan diri untuk cepat sampai,” kata Listyo saat kegiatan Safari Ramadan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sabtu (14/3).

Menurut dia, masyarakat diimbau beristirahat jika kondisi tubuh mulai lelah agar perjalanan tetap aman dan tidak berisiko mengalami kecelakaan.

“Istirahat sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga di tempat mudik nanti dalam kondisi sehat,” ujarnya.

Kapolri juga memastikan jajaran kepolisian telah menyiagakan personel di berbagai titik strategis sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026.

Personel tersebut ditempatkan di pos pengamanan, pos pelayanan, hingga pos terpadu di sepanjang jalur mudik.

“Kami tempatkan personel baik di pos PAM, pos pelayanan, pos terpadu maupun di sepanjang jalur yang digunakan masyarakat untuk mudik maupun arus balik, baik di jalur tol, arteri maupun penyeberangan,” katanya.

Untuk mendukung kenyamanan pemudik, Polri juga menyediakan berbagai fasilitas di pos pelayanan terpadu.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kapolri Listyo Sigit Prabowo mudik Lebaran 2026 operasi ketupat 2026 pos pelayanan mudik tips mudik aman imbauan mudik kapolri

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU