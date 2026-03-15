Kapolri Ingatkan Pemudik Lebaran 2026: Jangan Memaksakan Diri di Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 untuk mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Dia meminta para pemudik tidak memaksakan diri berkendara demi mengejar waktu sampai ke kampung halaman.

“Kami melihat sudah mulai ada masyarakat yang melaksanakan mudik. Pesan saya, tolong hati-hati di jalan, jangan terlalu memaksakan diri untuk cepat sampai,” kata Listyo saat kegiatan Safari Ramadan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sabtu (14/3).

Menurut dia, masyarakat diimbau beristirahat jika kondisi tubuh mulai lelah agar perjalanan tetap aman dan tidak berisiko mengalami kecelakaan.

“Istirahat sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga di tempat mudik nanti dalam kondisi sehat,” ujarnya.

Kapolri juga memastikan jajaran kepolisian telah menyiagakan personel di berbagai titik strategis sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026.

Personel tersebut ditempatkan di pos pengamanan, pos pelayanan, hingga pos terpadu di sepanjang jalur mudik.

“Kami tempatkan personel baik di pos PAM, pos pelayanan, pos terpadu maupun di sepanjang jalur yang digunakan masyarakat untuk mudik maupun arus balik, baik di jalur tol, arteri maupun penyeberangan,” katanya.

Untuk mendukung kenyamanan pemudik, Polri juga menyediakan berbagai fasilitas di pos pelayanan terpadu.