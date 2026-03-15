Harga Minyak Dunia Naik, Kapolri Pastikan BBM Bersubsidi Tetap Aman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pemerintah berkomitmen menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil meskipun harga minyak dunia tengah bergejolak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Listyo mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi terkait potensi kenaikan harga minyak global sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap harga BBM dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah, dari berbagai langkah yang dilakukan pemerintah terkait potensi kenaikan harga minyak sudah dirapatkan. Masyarakat tidak usah khawatir, khususnya terhadap harga BBM yang selama ini dalam subsidi pemerintah, baik itu RON 92, RON 90, dan solar,” kata Listyo saat kegiatan Safari Ramadan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sabtu (14/3).

Dia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi borong atau panic buying karena stok dan distribusi BBM dipastikan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah tetap akan memberikan subsidi. Sehingga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dan kemudian justru terjadi panic buying,” ujarnya.

Selain itu, Kapolri juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Menurut dia, pemerintah terus mendorong berbagai strategi, mulai dari penguatan hilirisasi industri hingga mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.

Dia menambahkan potensi bonus demografi juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.