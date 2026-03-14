Dishub Surabaya Laksanakan Ramp Check Bus Jelang Mudik Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya melaksanakan ramp check atau pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum terhadap bus yang di Terminal Tambak Oso Wilangun.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman selama periode angkutan Lebaran.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan pemeriksaan mencakup berbagai komponen penting kendaraan yang berkaitan dengan keselamatan penumpang.

“Kami memeriksa sejumlah aspek teknis kendaraan, mulai dari ketebalan ban, lampu sein, lampu utama, hingga wiper. Selain itu, perlengkapan keselamatan seperti martil pemecah kaca juga menjadi perhatian penting,” kata Trio, Sabtu (14/3).

Trip menambahkan setiap bus diwajibkan memiliki minimal enam martil pemecah kaca yang ditempatkan di beberapa titik di dalam kendaraan.

Peralatan tersebut berfungsi sebagai alat darurat yang dapat digunakan penumpang apabila terjadi kondisi darurat di dalam bus.

“Perlengkapan ini penting untuk kondisi darurat, misalnya jika terjadi kebakaran atau situasi yang mengharuskan penumpang segera keluar dari kendaraan,” jelasnya.

Selain memastikan kesiapan armada angkutan umum, Dishub Surabaya juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima.