Penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Naik 17,4 Persen Jelang Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mulai meningkat menjelang Lebaran 2026. Hingga H-8 Lebaran, total penumpang yang datang dan berangkat tercatat mencapai 67.618 orang.

General Manager Cabang Kalimas dan GSN Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa Ana Adiliya mengatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada Angkutan Laut Lebaran tahun sebelumnya.

“Jumlah ini meningkat 17,40 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 57.595 jiwa,” ujarnya.

Ana menjelaskan, lonjakan penumpang turun tertinggi tercatat pada 13 Maret 2026 atau H-8 Lebaran dengan jumlah 8.235 orang. Sementara penumpang berangkat tertinggi terjadi pada 10 Maret 2026 atau H-11 Lebaran dengan total 4.695 orang.

“Penumpang turun terbanyak berasal dari Pelabuhan Balikpapan dengan total 12.501 jiwa atau sekitar 26,71 persen dari keseluruhan penumpang turun,” jelasnya.

Sementara untuk arus keberangkatan, tujuan paling banyak adalah Pelabuhan Lembar dengan jumlah 4.571 penumpang atau sekitar 22,28 persen dari total penumpang naik.

Selama masa Angkutan Laut Lebaran 2026, tercatat sebanyak 124 kapal tiba dan 123 kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak. Rata-rata kunjungan kapal mencapai sekitar 16 kapal setiap hari.

“Kinerja perusahaan pelayaran dalam melayani penumpang terbanyak selama periode ini berasal dari PT Dharma Lautan Utama dengan jumlah penumpang mencapai 36.843 jiwa atau sekitar 54,49 persen dari total penumpang,” kata Ana.