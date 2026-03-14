Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Sore Gerimis-Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (14/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sore dan makam berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dau, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Singosari, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Lawang dan Singosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.