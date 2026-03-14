Cuaca Surabaya Hari ini, Sore Nanti Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (14/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya seluruh kawasan cerah.

Sorenya Benowo gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-12 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)