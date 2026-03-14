Cuaca Jawa Timur 14 Maret 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (14/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Malang, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, dan Nganjuk. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.