Mudik Tenang! Polrestabes Surabaya Buka Penitipan Kendaraan Gratis di 24 Polsek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Surabaya yang hendak mudik pada Lebaran 2026 tidak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya di rumah.

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menyediakan layanan penitipan kendaraan bermotor secara gratis bagi masyarakat yang akan pulang kampung.

Kapolrestabes Surabaya Luthfie Setiawan mengatakan layanan tersebut tersedia di 24 kepolisian sektor (polsek) di bawah jajaran Polrestabes Surabaya.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan tenang. Tidak usah memikirkan kendaraan yang ditinggalkan di rumah, maka kami siapkan fasilitas penitipan di seluruh jajaran Polsek," kata Luthfie, Jumat (13/3).

Dia menjelaskan setiap polsek telah menyiapkan area parkir yang memadai. Sebagai gambaran, di Polsek Bubutan saja kapasitas parkir mampu menampung hingga 10 unit mobil dan sekitar 100 sepeda motor.

Apabila minat masyarakat tinggi, pihaknya juga menyiapkan area cadangan penitipan di bagian dalam kantor polsek masing-masing. Menurut Luthfie, layanan tersebut sepenuhnya gratis bagi warga Surabaya.

“Keamanannya terjamin karena area dilengkapi pemantauan CCTV selama 24 jam dan dijaga langsung oleh personel kepolisian,” ujarnya.

Untuk memanfaatkan layanan tersebut, masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan administrasi sederhana.