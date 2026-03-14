Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi 18 Maret, Bandara Juanda Siapkan 136 Extra Flight

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Arus mudik Lebaran 2026 melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, diprediksi mencapai puncaknya pada H-3 atau 18 Maret 2026.

General Manager Bandar Udara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan jumlah penumpang pada puncak arus mudik diperkirakan mencapai sekitar 50.888 orang.

"Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+7 atau pada 29 Maret 2026 dengan jumlah penumpang sekitar 51.461 orang," kata Tohir, Jumat (13/3).

Dia menjelaskan jumlah penumpang pada periode Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat sekitar 0,14 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Menurut dia, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh panjangnya masa libur Lebaran yang didahului libur Hari Raya Nyepi serta kebijakan pemerintah mengenai bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

Selain itu, hingga 9 Maret 2026 tercatat terdapat pengajuan penerbangan tambahan atau extra flight sebanyak 136 penerbangan dari sejumlah maskapai.

Maskapai yang mengajukan tambahan penerbangan antara lain Lion Air sebanyak 24 penerbangan, Super Air Jet sepuluh penerbangan, AirAsia sebanyak 26 penerbangan, serta Citilink sebanyak 76 penerbangan.

Sementara itu, Bandara Juanda juga telah mengoperasikan Posko Angkutan Udara Lebaran 2026 di Terminal 1 dan Terminal 2 sejak Jumat (13/3).