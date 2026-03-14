JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini TNBTS Tutup Wisata Bromo Dua Hari Saat Peringatan Nyepi

TNBTS Tutup Wisata Bromo Dua Hari Saat Peringatan Nyepi

Sabtu, 14 Maret 2026 – 07:00 WIB
TNBTS Tutup Wisata Bromo Dua Hari Saat Peringatan Nyepi - JPNN.com Jatim
Sejumlah wisatawan berkunjung ke Lembah Watangan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup kawasan wisata Gunung Bromo selama dua hari untuk memperingati Hari Suci Nyepi. Penutupan dilakukan pada 19–20 Maret 2026 dan kawasan wisata akan kembali dibuka pada 21 Maret 2026.

Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani mengatakan penutupan dilakukan secara penuh selama periode tersebut.

"Kami menutup kawasan Bromo pada 19-20 Maret 2026 (Hari Suci Nyepi) itu dilakukan full ya. Untuk pembukaan kembali pada 21 Maret 2026," kata Septi, Jumat (13/3).

Baca Juga:

Berdasarkan informasi dari pengelola, penutupan kawasan dimulai pada pukul 00.00 WIB dan akan dibuka kembali pada 21 Maret pukul 12.00 WIB.

Penutupan ini merupakan bentuk penghormatan dan upaya menjunjung nilai toleransi terhadap umat Hindu yang menjalankan Nyepi. Balai Besar TNBTS tidak ingin aktivitas wisata mengganggu kesakralan perayaan hari raya tersebut.

Sementara itu, untuk operasional saat Idul Fitri 1447 Hijriah, pengelola kawasan akan membuka destinasi wisata setelah pelaksanaan Salat Id. Namun, keputusan final masih menunggu penetapan resmi pemerintah terkait tanggal Idulfitri.

Baca Juga:

"Kalau semisal Idulfitri jatuh pada 21 Maret 2026 kami akan membuka setengah hari, tetapi setelah itu akan buka dari dini hari sampai pukul lima sore," ujarnya.

Pengelola juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan wisatawan saat libur Lebaran.

Balai Besar TNBTS menutup kawasan wisata Gunung Bromo pada 19–20 Maret 2026 untuk menghormati perayaan Hari Suci Nyepi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Bromo tutup penutupan Bromo Nyepi wisata Bromo 2026 TNBTS jadwal buka Bromo

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU