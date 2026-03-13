Event Lari Lintas Alam dan Kota Hadir di Enam Destinasi Indonesia Tahun 2026

JAKARTA - Sebuah rangkaian event lari lintas destinasi akan digelar di enam wilayah Indonesia sepanjang 2026.

Ajang lari yang diberi nama Plataran Six Series-Six Series Peace Run ini mengusung konsep sport tourism dengan menggabungkan olahraga lari dan eksplorasi destinasi alam serta budaya di berbagai daerah.

Rangkaian lomba dijadwalkan dimulai di Jakarta pada 5 April, kemudian berlanjut di Makassar pada 7 Juni. Selanjutnya event akan digelar di Puncak pada 12 Juli, Borobudur pada 2 Agustus, Bromo pada 18 Oktober, dan ditutup di Menjangan pada 13 Desember 2026.

CEO dan Founder Plataran Indonesia Yozua Makes mengatakan setiap lokasi dipilih karena memiliki karakter alam dan budaya yang berbeda.

“Setiap lokasi menghadirkan karakter alam, budaya, serta komunitas lokal yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman berlari yang khas di setiap destinasi,” ujar Yozua.

Menurutnya, event ini direncanakan untuk terhubung dengan ekosistem lomba lari internasional seperti World Marathon Majors, dengan sejumlah pelari yang berasal dari komunitas internasional yang bernaung di OudPro.

“Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Plataran dan OudPro yang menghadirkan kombinasi road run dan trail run di berbagai lanskap alam Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan konsep rangkaian lomba ini juga terinspirasi dari dinamika geopolitik dunia serta berbagai seri lomba lari internasional yang mengajak pelari mengikuti event di beberapa destinasi berbeda.