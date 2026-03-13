JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Demo di Surabaya Desak RI Keluar dari Board of Peace

Demo di Surabaya Desak RI Keluar dari Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 – 20:22 WIB
Demo di Surabaya Desak RI Keluar dari Board of Peace - JPNN.com Jatim
Ratusan massa menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya dan mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace, Jumat (13/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (13/3).

Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian.

Ratusan orang yang mengenakan pakaian serba hitam itu berkumpul di Taman Apsari dengan membawa bendera Indonesia, Palestina, dan Iran.

Baca Juga:

Massa kemudian secara bergantian menyampaikan orasi di panggung yang telah disiapkan.

Salah satu orator menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang berada di balik berbagai konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kami tegaskan, Amerika Serikat adalah penyokong utama di balik setiap tetes darah yang tumpah di Palestina, Iran, Lebanon dan Yaman,” kata orator tersebut.

Baca Juga:

Aksi kemudian dilanjutkan dengan teatrikal yang menggambarkan Donald Trump duduk di atas panggung bersama sosok berkepala banteng.

Dalam adegan tersebut juga ditampilkan sejumlah anak dengan tangan dirantai seolah mengalami penyiksaan.

Ratusan massa menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya dan mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   demo surabaya demo bela Palestina konflik timur tengah perang iran-AS Boar of Peace BOP

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU