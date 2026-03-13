Demo di Surabaya Desak RI Keluar dari Board of Peace

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (13/3).

Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian.

Ratusan orang yang mengenakan pakaian serba hitam itu berkumpul di Taman Apsari dengan membawa bendera Indonesia, Palestina, dan Iran.

Massa kemudian secara bergantian menyampaikan orasi di panggung yang telah disiapkan.

Salah satu orator menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang berada di balik berbagai konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kami tegaskan, Amerika Serikat adalah penyokong utama di balik setiap tetes darah yang tumpah di Palestina, Iran, Lebanon dan Yaman,” kata orator tersebut.

Aksi kemudian dilanjutkan dengan teatrikal yang menggambarkan Donald Trump duduk di atas panggung bersama sosok berkepala banteng.

Dalam adegan tersebut juga ditampilkan sejumlah anak dengan tangan dirantai seolah mengalami penyiksaan.