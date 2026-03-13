JPNN.com

Gaet Wisatawan Jatim, Pemprov DKI Jakarta Tawarkan Program Mudik

Jumat, 13 Maret 2026 – 20:02 WIB
Gaet Wisatawan Jatim, Pemprov DKI Jakarta Tawarkan Program Mudik
Pemprov DKI Jakarta mempromosikan program Mudik ke Jakarta untuk menarik wisatawan dari Jawa Timur dengan berbagai promo hotel dan destinasi wisata. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggencarkan promosi wisata bertajuk Mudik ke Jakarta untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.

Program ini menyasar masyarakat yang ingin berlibur setelah Lebaran, saat aktivitas di ibu kota relatif lebih lengang.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Iffan mengatakan promosi tersebut digelar di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di Jawa Tengah pada 5 Maret, sebelum dilanjutkan ke Jawa Timur.

“Kami datang ke Jawa Timur untuk mengajak masyarakat datang ke Jakarta. Biasanya setelah Lebaran Jakarta lebih lengang, sehingga ini menjadi kesempatan menikmati berbagai destinasi wisata,” ujar Iffan.

Dia menjelaskan Jakarta tidak hanya menawarkan destinasi ikonik seperti Monumen Nasional dan Taman Mini Indonesia Indah.

Menurutnya, masih banyak destinasi lain yang dapat dieksplorasi wisatawan.

Beberapa di antaranya seperti Jakarta International Stadium, pusat perbelanjaan, hingga wisata transportasi seperti MRT Jakarta dan bus wisata keliling kota.

Pemprov DKI Jakarta mempromosikan program Mudik ke Jakarta untuk menarik wisatawan dari Jawa Timur dengan berbagai promo hotel dan destinasi wisata.
