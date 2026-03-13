Prof Bus Resmi Jadi Dekan Fakultas Kedokteran Unusa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG., Subsp.F.E.R resmi dilantikan menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Jumat (13/3) pagi.

Kehadiran Prof Bus-sapaan akrabnya- di Unusa diharapkan mempu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan FK Unusa.

FK Unusa sediri telah dipercaya menjalankan dua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yakni yakni Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) serta Pulmonologidan Kedokteran Respirasi.

Prof Bus menyampaikan pendidikan kedokteran banyak berdiri di Kota Surabaya. Namun, bukan kompetisi yanh menjadi tujuan utama, tetapi bekerja sama dan berkolaborasidalam memberikan yang terbaik.

Menurutnya, kondisi pendidikan kedokteran saat ini terdapat kesenjangan antara yang baru dibentuk dan yang sudah lama berdiri. Kesenjangan itu ada pada kualitas pendidikannya.

"Namun, melihat dari hasilevaluasi outcome Uji Kompetensi Mahasiswa Program ProfesiDokter (UKMPPD), UNUSA termasuk yang terbaik sehingga kualitasn yang telah dicapai ini kami tinggal mempertahankan dan bisa meningkatkan. Tentunya jika berbicara mengenai kualitasoutcome ini harus dimulai dari inputnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Prof Bus menyampaikan untuk memiliki input yang baik maka harus memiliki standar batas minimal kemampuanakademik seorang calon mahasiswa kedokteran yang ditetapkandengan baik.

Langkah inilah yang akan dilakukan Prof Bus pertamakali dalam memperbaiki outcome dari FK UNUSA.