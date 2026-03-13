JPNN.com

Geger, Jasad Bayi Laki-laki Ditemukan Terbungkus Plastik di Sungai Asemrowo

Jumat, 13 Maret 2026 – 19:07 WIB
Geger, Jasad Bayi Laki-laki Ditemukan Terbungkus Plastik di Sungai Asemrowo
Temuan jasad bayi laki laki di Sungai Asemrowo. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana Jumat (13/3) siang di kawasan Jalan Raya Asemrowo mendadak heboh. Warga menemukan, kantong plastik berwarna putih yang mencurigakan di bantaran Sungai Asemrowo.

Setelah dilakukan pengecekan, bungkusan kresek itu ternyata berisi jasad bayi. Penemuan ini sontak memancing kerumunan warga dan pengguna jalan yang melintas di jalur padat tersebut.

Salah seorang warga setempat bernama Xavier Ardan Hariono menceritakan bahwa suasana mendadak ramai ketika sejumlah petugas kepolisian tiba di lokasi.

"Tiba-tiba tadi ramai petugas. Ternyata ada penemuan bayi. Kondisinya terbungkus kresek putih, bahkan bagian kakinya sempat terlihat," ungkap Ardan di lokasi kejadian.

Ardan menambahkan warga sekitar tidak ada yang mengetahui pasti kapan atau siapa yang membuang bayi tersebut.

Namun, posisi jasad yang berada di bantaran sungai dekat jalan raya memudahkan akses bagi siapa pun untuk membuangnya dengan cepat.

"Warga enggak ada yang tahu, sepertinya dibuang malam hari saat situasi sepi, " ungkapnya.

Tak lama setelah ditemukan, petugas gabungan segera mengevakuasi jasad bayi tersebut. Jenazah kemudian dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo untuk menjalani proses autopsi dan keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Jasad bayi laki-laki terbungkus plastik ditemukan di sungai Asemrowo
