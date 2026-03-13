Kedubes AS Peringatkan Warganya soal Demo di Surabaya Terkait Situasi Timur Tengah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bersama Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya mengeluarkan peringatan demonstrasi (demonstration alert) bagi warga negaranya yang berada di Surabaya.

Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul potensi aksi massa sebagai respons atas dinamika konflik geopolitik yang tengah memanas di kawasan Timur Tengah.

“Demonstration Alert. Mengimbau adanya kemungkinan demonstrasi spontan terkait perkembangan situasi di Timur Tengah yang dapat terjadi di Surabaya pada 13 Maret 2026, pukul 12.00-18.00 WIB,” tulis Kedubes AS dalam unggahan di akun media sosial resminya, Jumat (13/3).

Melalui akun Instagram @usembassyjkt dan @uscongensby, pihak kedutaan juga mengimbau warga negara AS untuk menghindari sejumlah titik di pusat Kota Surabaya.

Beberapa lokasi yang disebutkan antara lain Jalan Sedap Malam, Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, serta kawasan pusat kota atau downtown Surabaya.

Otoritas keamanan setempat juga diperkirakan akan melakukan penebalan personel serta rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut.

Warga negara asing, khususnya warga AS, disarankan untuk tetap menjaga profil rendah (low profile) dan memantau perkembangan situasi melalui media lokal.

Selain itu, mereka juga diminta bersiap menyesuaikan rencana perjalanan jika terjadi penutupan jalan atau pembatasan akses oleh aparat keamanan.