Booth Taro di Kampung Ramadan Jombang Diserbu Pengunjung

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Makanan ringan legendaris Taro yang telah hadir lebih dari 40 tahun ikut memeriahkan kegiatan Kampung Ramadan ke-10 yang digelar di Lapangan Jogoroto, Jombang, pada 6–15 Maret 2026.

Dalam acara yang dihadiri ribuan pengunjung itu, booth Taro menghadirkan berbagai permainan dan tantangan keluarga dengan tema “Taro Hunt Ramadan, Berpetualang Dalam Kebaikan.”

Senior Brand Manager Taro FKS Food Sejahtera, Dwiki Akbar Sukmadi Candra, mengatakan pada Ramadan tahun ini Taro berkolaborasi dengan salah satu stasiun televisi lokal di Jawa Timur untuk menghadirkan pengalaman Ramadan yang lebih seru bagi keluarga.

“Melalui tema ini kami ingin menginspirasi keluarga di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, untuk berpetualang dan berbagi kebaikan di setiap momen Ramadan,” kata Dwiki, Jumat (13/3).

Di area Kampung Ramadan, booth Taro menjadi salah satu titik yang paling ramai dikunjungi pengunjung. Beragam permainan keluarga bertema petualangan disiapkan, mulai dari permainan dart hingga claw machine atau mesin capit yang berisi berbagai hadiah menarik.

Pengunjung yang membeli dua paket produk Taro berkesempatan mendapatkan koin permainan untuk mencoba mesin capit tersebut dengan hadiah merchandise hingga produk Taro.

Menurut Dwiki, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Taro di Kampung Ramadan sangat tinggi sejak hari pertama acara digelar.

“Secara data penjualan kami sudah mencapai sekitar 225 persen dari target yang ditentukan,” ujarnya.