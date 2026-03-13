Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (13/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Wiyung. Kawasan lainnya cerah.

Sorenya Gunung Anyar gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)