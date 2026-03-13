JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 295 Perlintasan Kereta Tanpa Penjagaan di Jatim Jadi Sorotan Jelang Mudik

295 Perlintasan Kereta Tanpa Penjagaan di Jatim Jadi Sorotan Jelang Mudik

Jumat, 13 Maret 2026 – 11:06 WIB
295 Perlintasan Kereta Tanpa Penjagaan di Jatim Jadi Sorotan Jelang Mudik - JPNN.com Jatim
Ilustrasi perlintasan sebidang kereta api. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 295 perlintasan kereta api sebidang di Jawa Timur diketahui belum memiliki penjagaan maupun palang pintu. Kondisi ini menjadi perhatian serius menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Polda Jawa Timur untuk memitigasi potensi risiko di perlintasan tersebut.

Hal itu disampaikan Denny saat kegiatan kunjungan Kantor Staf Presiden di Stasiun Surabaya Pasarturi, Kamis (12/3).

Baca Juga:

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Hartanto untuk mengecek kesiapan arus mudik di Jawa Timur.

Denny menjelaskan dari total 1.001 perlintasan sebidang di Jawa Timur, sebanyak 295 di antaranya belum memiliki penjagaan.

“Dari 1001 perlintasan sebidang, ada 295 yang tidak terjaga. Saya benar-benar concern, mengingat ada 24 KA fakultatif dan tambahan yang akan lewat. Petugas PJL (Penjaga Lintasan) harus diedukasi betul,” ujar Denny.

Baca Juga:

Karena itu, pihaknya bersama pemerintah daerah dan kepolisian menyiapkan skema penjagaan selama masa angkutan mudik berlangsung.

Selain itu, edukasi kepada petugas Penjaga Lintasan (PJL) juga terus dimasifkan untuk meminimalisir potensi kecelakaan di perlintasan sebidang.

Sebanyak 295 perlintasan kereta api di Jawa Timur tidak memiliki penjagaan atau palang pintu. Kondisi ini menjadi perhatian jelang arus mudik Lebaran 2026.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   perlintasan kereta tanpa palang pintu mudik kereta api perlintasan sebidang Jatim stasiun Gubeng penumpang mudik keselamatan perlintasan kereta mudik Lebaran 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU