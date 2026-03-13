Cuaca Jawa Timur 13 Maret 2026, Siang dan Sore Wilayah Berikut Potensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (13/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya cerah.

Siangnya gerimis mengguyur BKediri, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)