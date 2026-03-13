Mudik Naik Motor? Honda Siapkan Bale Santai dan Bengkel Siaga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut arus mudik dan libur Idulfitri 1447 H, PT Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) menghadirkan layanan Bale Santai Honda 2026 bagi pemudik pengguna sepeda motor.

Program ini meliputi Posko Mudik, AHASS Siaga+, AHASS Siaga, serta AHASS Point Siaga yang disiapkan untuk mendukung perjalanan pemudik di wilayah Jawa Timur.

Layanan Posko Mudik menjadi tempat istirahat bagi pemudik yang melintasi jalur mudik di Jawa Timur. Pada 2026, posko tersebut tersedia di tiga lokasi yang beroperasi 24 jam.

Lokasi tersebut berada di Jombang tepatnya di SPBU Bandar, Kabupaten Malang di SPBU Pepen, serta Situbondo di SPBU Utama Raya.

Di posko ini, pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas gratis seperti ruang istirahat, toilet, mushola, pengisian daya listrik, snack dan minuman, hingga pemeriksaan kesehatan ringan.

Selain itu, tersedia layanan safety check gratis untuk memastikan kondisi sepeda motor Honda tetap aman selama perjalanan mudik.

MPM Honda Jatim juga menghadirkan layanan AHASS Siaga+ di dua lokasi, yakni di Jember melalui Dealer Anugerah Sarana Mulia serta di Lamongan melalui Dealer Bonanza Babat.

Layanan AHASS Siaga+ beroperasi pada 19–28 Maret 2026 dengan jam operasional pukul 07.30–20.00 WIB.