Volume Kendaraan di Tol Sumo Diperkirakan Naik 35 Persen Saat Mudik Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto (JSM) memprediksi jumlah kendaraan yang melintas di ruas Tol Surabaya–Mojokerto (Sumo) selama periode libur Lebaran 2026 akan mengalami peningkatan signifikan. Volume lalu lintas diperkirakan naik sekitar 35 persen dibandingkan kondisi normal.

Direktur Utama PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto Hari Pratama mengatakan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Sabtu, (21/3). Sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada Selasa, (24/3).

“Selama periode operasional libur Idulfitri tahun ini dari 11 Maret hingga 31 Maret 2026 atau selama 21 hari, akan ada peningkatan volume lalu lintas sebesar 35 persen dari kondisi normal, atau naik 1,6 persen dibandingkan periode Idulfitri tahun lalu,” ujar Hari saat Apel Terpadu Jasa Marga Siaga Operasional Idulfitri 1447 H/2026 di Surabaya, Rabu (11/3).

Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat mudik Lebaran, PT JSM menyiapkan sejumlah strategi layanan operasional.

Di bidang pelayanan transaksi, perusahaan menambah 23 petugas siaga, menyediakan 400 kartu uang elektronik baru, serta mengoptimalkan lajur Oblique Approach Booth (OAB).

Di bidang pelayanan lalu lintas, PT JSM menambah petugas siaga, satu unit Mobile Dynamic Message Sign, serta tiga kamera CCTV.

"Selain itu juga dilakukan penambahan rambu-rambu lalu lintas serta penyiapan skenario penanganan apabila terjadi gangguan di jalan tol," katanya.

Sementara itu, di bidang pemeliharaan jalan, PT JSM memastikan kondisi jalan tetap prima dengan menyiapkan tim siaga lapangan, seperti tim perbaikan jalan (patching), kebersihan, siaga longsor, hingga siaga genangan air.