Truk Tabrak Pohon Sono Keling hingga Tumbang di Magetan Sebabkan Pemotor Terluka

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Magetan–Maospati, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan pada Kamis (12/3) dini hari.

Truk boks yang melintas menabrak pohon sono keling hingga tumbang dan menutup seluruh badan jalan.

Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo menjelaskan bahwa laporan kecelakaan diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) sekitar pukul 03.20 WIB.

“Setelah menerima laporan, tim Pusdalops bersama TRC BPBD langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan pendataan,” ujar Eka.

Eka menjelaskan kejadian itu bermula saat truk boks bernomor polisi B 9015 FFX dikemudikan Rahmad (30), warga Kampung Cangkrang, Bogor.

Saat melaju di jalur tersebut, truk menabrak pohon sono keling di tepi jalan sehingga pohon berdiameter sekitar 125 cm itu tumbang.

"Pohon yang roboh menimpa badan truk sekaligus menutup 100 persen akses Jalan Raya Magetan–Maospati," katanya.

Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor bernomor polisi AD 4899 LS, Karti, warga Desa Sukomoro, menabrak batang pohon yang sudah melintang di jalan. Karti mengalami luka ringan dan segera dilarikan ke RSUD dr Sayidiman Magetan untuk perawatan medis.