Wamenpar: Konflik Timur Tengah Berdampak pada Pariwisata Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 – 06:00 WIB
Wamenpar Ni Luh Putu Elva Puspa Devi meninjau kesiapan THP Kenjeran Surabaya menjelang libur Lebaran, termasuk fasilitas keamanan dan kesehatan wisatawan, Rabu (12/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Pariwisata RI Ni Luh Putu Elva Puspa Devi mengakui konflik geopolitik global berdampak pada sektor pariwisata nasional.

Konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran disebut ikut memengaruhi pergerakan wisatawan.

“Kalau kita bicara apakah pariwisata terdampak dengan situasi geopolitik saat ini? Pasti terdampak,” kata Ni Luh saat ditemui di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Surabaya, Kamis (12/3).

Walakin, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pergerakan wisatawan tetap stabil.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan berbagai paket wisata yang lebih menarik dan terjangkau bagi masyarakat.

“Seperti dengan menghadirkan paket-paket (pariwisata) yang lebih baik, paket-paket yang lebih bijaksana untuk masyarakat, sehingga pergerakan itu tetap terjaga,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengelola destinasi wisata menghadirkan promo dan diskon harga tiket masuk.

Menurut Ni Luh, strategi tersebut dilakukan agar minat masyarakat untuk berwisata tetap tinggi meski situasi global sedang tidak menentu.

