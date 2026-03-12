Libur Lebaran Diprediksi Ramai, Wamenpar Cek Keamanan THP Kenjeran

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 21:30 WIB
Wamenpar Ni Luh Putu Elva Puspa Devi meninjau kesiapan THP Kenjeran Surabaya menjelang libur Lebaran, termasuk fasilitas keamanan dan kesehatan wisatawan, Rabu (12/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Pariwisata RI Ni Luh Putu Elva Puspa Devi meninjau kesiapan Taman Hiburan Pantai Kenjeran menjelang libur Hari Raya Idulfitri.

Dalam kunjungan itu, Ni Luh mengecek sejumlah fasilitas pendukung keamanan wisata di kawasan wisata yang berada di Surabaya itu.

Awalnya, dia meninjau ruang pemantauan CCTV yang merekam beberapa sudut kawasan THP Kenjeran.

“Kami mengecek CCTV. Saat ini sudah tersedia sembilan CCTV di sepanjang Pantai Kenjeran dan dipastikan semuanya berfungsi,” kata Ni Luh, Kamis (12/3).

Ni Luh kemudian berkeliling meninjau fasilitas lain, termasuk pos keamanan serta kesiapan petugas yang berjaga selama periode libur Lebaran.

Dia juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surabaya yang disiagakan di kawasan wisata tersebut.

Menurut Ni Luh, kesiapan sarana keselamatan menjadi perhatian utama, termasuk keberadaan perahu karet untuk patroli di area perairan.

“Ada perahu karet untuk pemantauan. Kepada pemilik perahu wisata kami juga mengingatkan agar selalu menyediakan life jacket dan tidak melebihi kapasitas penumpang,” ujarnya.

