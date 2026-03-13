Terminal Gapura Surya Nusantara Tambah Fasilitas Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Mudik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengelola Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem selama periode mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak.

Branch Manager Kalimas Terminal Penumpang GSN Ana Adilya mengatakan kondisi cuaca yang tidak menentu dapat berdampak pada jadwal kapal sehingga perlu diantisipasi sejak awal.

“Kalau kita lihat di Surabaya sekarang ini terjadi cuaca yang cukup ekstrem, angin kencang seperti itu. Antisipasinya ketika terjadi keterlambatan kami sudah mengantisipasi dengan tambahan fasilitas ruang tunggu sementara,” ujar Ana, Kamis (12/3)

Baca Juga: Penumpang di Terminal Gapura Surya Nusantara Diprediksi Naik 5 Persen saat Mudik Lebaran

Selain itu, pihak terminal juga meningkatkan koordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama masa angkutan Lebaran.

“Kami juga tentunya intens berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk antisipasi lebih awal,” kata Ana.

Cuaca ekstrem, kata dia, umumnya berdampak pada keterlambatan kapal yang kemudian memengaruhi arus kendaraan dan aktivitas di pelabuhan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak terminal telah menyiapkan sejumlah titik penyangga atau buffer zone.

“Titik buffer zone ada tiga. Ada di Prapat Kurung, kemudian ada di Kalimas, dan Kalimas ini ada di dua titik,” jelasnya.

Selain itu, terminal juga menambah berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan penumpang selama menunggu keberangkatan kapal. Adapun di antaranya penambahan 400 kursi ruang tunggu, ruang prioritas bagi difabel, lansia, ibu hamil, dan ibu dengan balita.