Dua Korban Hanyut di Sungai Jatibanteng Situbondo Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban yang hanyut di Sungai Jatibanteng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Kamis (12/3).

Dengan ditemukannya korban tersebut, operasi pencarian dan pertolongan diusulkan untuk ditutup setelah seluruh korban berhasil ditemukan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi I Made Oka Astawa, mengatakan tim SAR gabungan memulai pencarian sejak pagi hari.

Baca Juga: Banjir Bandang Situbondo Rusak 300 Hektare Sawah

Pada pukul 07.00 WIB, tim melakukan briefing serta pembagian tugas sebelum melakukan penyisiran di area pencarian.

Upaya pencarian dilakukan oleh tim darat dengan menyisir sepanjang aliran sungai, sementara tim lain melakukan penyisiran di area laut sekitar muara menggunakan pola parallel search pattern.

“Pada pukul 10.43 WIB korban atas nama Jelani (53) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area ladang sekitar 10 meter dari aliran Sungai Jatibanteng,” kata Oka Astawa.

Korban ditemukan pada radial 350 derajat dengan jarak sekitar 6,8 kilometer dari lokasi kejadian awal.

Selanjutnya, korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju RSUD Besuki menggunakan ambulans.