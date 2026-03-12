Penumpang di Terminal Gapura Surya Nusantara Diprediksi Naik 5 Persen saat Mudik Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jumlah penumpang kapal laut yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 melalui Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak diprediksi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Branch Manager Kalimas Terminal Penumpang GSN Ana Adilya menyebutkan pihaknya memperkirakan jumlah penumpang tahun ini naik sekitar lima persen.

“Di tahun 2025 jumlah penumpang di terminal Gapura Surya Nusantara sebanyak 273.000 orang, dan tahun ini kami prediksikan naik menjadi sekitar 287.000 penumpang,” ujar Ana, Kamis (12/3).

Menurutnya, sejumlah rute pelayaran masih menjadi pilihan utama para pemudik, terutama menuju wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa rute favorit tersebut antara lain menuju Makassar, Balikpapan, Lembar, serta Sampit.

Untuk melayani arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, sebanyak 39 kapal dijadwalkan beroperasi melalui terminal tersebut.

“Jumlah kapal yang beraktivitas di terminal kami ada 39 unit. Jadi, itu nanti juga yang akan melayani aktivitas mudik maupun balik,” kata Ana.

Ia menambahkan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13–14 Maret 2026. Sementara puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 28–29 Maret 2026.

Pada periode puncak tersebut, jumlah penumpang yang turun di terminal diperkirakan bisa mencapai sekitar 10.000 orang per hari, terutama pemudik yang kembali ke wilayah Jawa Timur. (mcr23/jpnn)