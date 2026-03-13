Mudik Lebaran 2026, Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memitigasi potensi cuaca ekstrem saat periode mudik Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi lintas instansi.

Langkah ini dilakukan karena diperkirakan jumlah pemudik yang datang ke Jawa Timur sangat tinggi.

“Pergerakan masyarakat saat mudik nanti sangat besar. Diproyeksikan sekitar 24,90 juta orang akan melakukan perjalanan menuju Jawa Timur,” kata Gatot, Kamis (12/3).

Menurut dia, data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan sejumlah wilayah di Jawa Timur masih berpotensi mengalami cuaca ekstrem saat momen Lebaran.

Karena itu, OMC akan dijalankan sesuai arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan Saat Libur Lebaran

“Di tengah aktivitas mudik yang tinggi, masih ada beberapa wilayah dengan potensi ancaman cuaca ekstrem,” ujarnya.

Gatot menjelaskan operasi modifikasi cuaca akan berlangsung sekitar 10 hari mulai 16 Maret 2026 hingga lima hari setelah Lebaran.