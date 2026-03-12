Mobil Tabrak Pikap Muatan Buah di Tol Madiun, Satu Orang Luka-luka

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 19:07 WIB
Pikap muatan buah terbalik di Tol Kertosono Caruban seusai ditabrak Innova. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sebuah mobil Innova reborn bernomor polisi  L 1811 TU yang dikemudikan YS (38) warga Krian, Sidoarjo menabrak truk pikap muatan buah 9499 GD muatan buah dikemudikan MS (30) warga Jember.

Kecelakaan itu terjadi di Tol Kertosono-Caruban KM 622B, masuk Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/3) sekira pukul 11.25 WIB.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Ipda Andika menjelaskan kecelakaan itu bermula saat Innova reborn melaju dari timur barat di lajur kanan. Pengemudi diduga menyetir dalam kondisi mengantuk.

"Karena kurang konsentrasi, Innova mobil pikap berada di depannya. Tabrakan ituembuat mobil Innova  berhenti di bahu jalan sedangkan pikap terbalik di bahu dan lajur kiri,” jelasnya.

Akibat kejadian itu, mobil pikap mengalami luka luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, untuk perawatan lebih lanjut.

“Kejadian laka tersebut terjadi karena pengemudi Innova reborn mengantuk sehingga mengakibatkan laka lantas,” kata dia.

Unit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun telah mendatangi TKP dengan pihak pengelola Tol Jasa Marga, melakukan pengaturan arus lalu lintas, dan melaksanakan Olah TKP.

“Kami telah mencari keterangan saksi, kendaraan sudah dievakuasi ke lokasi aman, serta mengamankan barang bukti,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

