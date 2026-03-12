16.326 Personel Siap Amankan Arus Mudik dan Balik Lebaran di Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026, Jawa Timur menyiapkan 16.326 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik. Langkah ini dilakukan karena provinsi ini termasuk salah satu wilayah dengan pergerakan pemudik tertinggi secara nasional.

Diperkirakan sebanyak 27,9 juta pemudik akan datang ke Jawa Timur tahun ini. Dari jumlah tersebut, 17,12 juta pemudik berasal dari dalam provinsi, sedangkan Kota Surabaya diprediksi menjadi tujuan favorit ketiga secara nasional, dengan 732,28 ribu pergerakan.

Puncak arus mudik dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret 2026, sedangkan gelombang kedua diprediksi berlangsung pada 18–19 Maret 2026. Untuk arus balik, puncaknya diperkirakan terjadi pada 24–25 Maret 2026.

Dalam pengamanan ini, personel gabungan terdiri dari 9.609 anggota Polri, 1.313 anggota TNI, dan 5.404 personel instansi lain, termasuk Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.

Mereka akan ditempatkan di 238 pos pengamanan yang tersebar di 20.097 lokasi. Pos tersebut meliputi 172 Pos Pam, 45 Pos Yan, dan 21 Pos Terpadu.

Operasi Ketupat Semeru akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Pengamanan difokuskan pada 125.607 objek, termasuk tempat ibadah, lokasi salat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, dan tempat wisata.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menekankan pentingnya pengaturan lalu lintas seperti one way, contra flow, dan ganjil-genap, serta pemantauan stabilitas harga kebutuhan pokok dan distribusi BBM agar arus mudik berjalan lancar.

“Ada beberapa hal yang perlu dipedomani, termasuk one way, contra flow dan ganjil genap. Stabilitas harga, pantau ketersediaan bahan pokok penting dan BBM terdistribusi lancar,” kata Nanang, Kamis (12/3).