Safari Ramadan, Siswa SMPI Alazka Surabaya Belajar Dakwah di Masyarakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siswa SMPI Alazka Surabaya menggelar program Safari Ramadan di sejumlah masjid dan sekolah di Surabaya selama Februari 2026. Program ini menjadi pembelajaran berbasis praktik di mana setiap kelas merancang dan melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Kepala SMPI Alazka Surabaya Zahrotul Mufidah mengatakan mulai dari menentukan konsep acara, memilih lokasi, menyusun kegiatan, hingga mengurus perizinan kepada pengurus masjid maupun lembaga setempat.

"Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar manajemen acara, kerja tim, komunikasi sosial, serta kepemimpinan," kata Zahrotul Mufidah dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3).

Baca Juga: SIER dan Danareksa Bagikan 200 Paket Ramadan untuk Disabilitas di Pasuruan

Dia menjelaskan Safari Ramadan 1447 Hijriah digelar di beberapa lokasi dengan berbagai kegiatan edukatif dan religius yang melibatkan anak-anak di lingkungan sekitar.

Pada 24 Februari 2026, siswa kelas 7 mengadakan kegiatan di Masjid Samsul Falah dengan agenda khataman Al-Qur’an yang diikuti sekitar 40 peserta.

Selanjutnya pada 25 Februari 2026, siswa kelas 9A menggelar kegiatan di Masjid Sakinah dengan aktivitas story telling sains dan Al-Qur’an, eksperimen sains, serta kuis FBIK (Fish Bowl Islamic Knowledge) yang diikuti sekitar 50 peserta.

Baca Juga: AHY Apresiasi Peran LDII dalam Pengembangan Pendidikan dan Dakwah

Pada hari yang sama, siswa kelas 8B juga mengadakan kegiatan di Masjid Baitut Taqwa dengan lomba mewarnai dan hafalan surat pendek yang diikuti sekitar 80 peserta.

Kemudian pada 26 Februari 2026, siswa kelas 9A melanjutkan Safari Ramadan di SD Al Muttaqin Surabaya dengan berbagai perlombaan islami seperti sambung ayat, Asmaul Husna, serta story telling yang diikuti sekitar 180 peserta.