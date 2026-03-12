Polda Jatim Petakan Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Jelang Mudik Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mulai memetakan sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang digelar secara serentak oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di seluruh Indonesia.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Timur Kombes Iwan Saktiadi mengatakan operasi pengamanan mudik akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026.

“Pada pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan Polda Jawa Timur serentak dengan Polda lainnya melaksanakan gelar operasi untuk kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat. Pelaksanaannya mulai nanti malam pukul 00.00, tanggal 13 sampai dengan 25,” kata Iwan seusai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru, Kamis (12/3).

Baca Juga: 668 Personel Disiagakan Amankan Perjalanan Kereta Saat Mudik Lebaran di Daop 8 Surabaya

Menurutnya, operasi tersebut tidak hanya berfokus pada pengamanan perjalanan mudik, tetapi juga pelayanan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri.

“Ini bukan semata perjalanan fisik, namun juga perjalanan spiritual. Kepolisian melayani masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman, kemudian merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ujarnya.

Iwan menjelaskan pihaknya telah melakukan survei lapangan sejak sebulan lalu bersama sejumlah instansi, seperti Jasa Marga, dinas perhubungan, serta instansi pekerjaan umum dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

Baca Juga: Pemprov Jatim Siagakan Ribuan Tenaga Medis dan Driver Ambulans Hadapi Arus Mudik Lebaran 2026

Survei tersebut bertujuan memetakan potensi kemacetan, titik rawan kecelakaan, serta lokasi yang berpotensi menjadi titik kelelahan bagi pengemudi.

“Potensi yang dimungkinkan antara lain potensi macet, potensi kecelakaan, dan titik lelah. Itu sudah kami petakan baik di jalur arteri maupun jalan tol,” jelasnya.