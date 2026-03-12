Viral Kasus Dugaan Begal Payudara di Jalan Kutai Surabaya, Korban Lapor Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nasib malang menimpa seorang perempuan asal Malang berinisial AS (24). Dia diduga menjadi korban begal payudara saat melintas di Jalan Kutai Surabaya.

Kasus itu viral setelah AS menggungah video aksi kejar-kejaran kepada pelaku begal payudara yang diunggah di TikTok dan Instagram @tussyy.

"Hati-hati buat orang surabaya dan sekitarnya, karena aku habis kena begal pay*dara sama org ini padahal pakaiann juga udah tertutup sopan berhijab," tulis korban di caption unggahan TikTok @tussyy dikutip Kamis (14/3).

Video berdurasi 27 itu memperlihatkan korban yang berboncengan dengan temannya berusaha mengejar diduga pelaku, sambil menunjuk pengendara laki-laki yang berjaket abu-abu.

Wajah diduga pelaku sempat terekam jelas di kamera, hingga akhirnya ia menurunkan kaca helm. Dengan gelagat panik, ia tancap gas meninggalkan korban yang tertinggal di belakangnya.

AS menceritakan peristiwa itu terjadi pada, Rabu (11/2). Kedatangannya ke Surabaya karena ada urusan dengan pekerjaanya.

"Nah malamnya, saya mengajak teman saya ke coffee shop di sekitar lokasi (Jalan Kutai), tetapi ternyata tutup," kata AS, Kamis (12/4).

AS dan temannya pun mencari coffee shop lain berdasarkan rekomendasi sosial media. Saat menuju tempat ngopi kedua, entah datang dari mana, tiba-tiba ada pengendara laki-laki yang mendekati mereka.