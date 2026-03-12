JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tak Sanggup Nasihati Anak karena Tak Mau Sekolah Rakit Mercon, Ibu di Ngawi Lapor Damkar

Tak Sanggup Nasihati Anak karena Tak Mau Sekolah Rakit Mercon, Ibu di Ngawi Lapor Damkar

Kamis, 12 Maret 2026 – 14:09 WIB
Tak Sanggup Nasihati Anak karena Tak Mau Sekolah Rakit Mercon, Ibu di Ngawi Lapor Damkar - JPNN.com Jatim
Seorang anggota Damkar di Ngawi nasehati anak yang enggan sekolah karena memilih meracik mercon. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) mendadak mengunjungi rumah warga di Desa Jeblogan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Rabu pagi (11/3).

Namun, kedatanganya bukan untuk memadamkan api, tak ada suara sirine yang berbunyi ataupun petugas yang memakain baju tahan panas.

Kedatangan mereka hendak menasehati seorang anak bernama Rehan Zaki Alrahmad (13), kelas VII SMP yang dilaporkan kedua orang tuanaya karena tak mau sekolah.

Baca Juga:

Petugas Damkar Kabupaten Ngawi, Lilik Kukuh Junianto membenarkan adanya laporan tersebut.

“Kami menerima laporan dari ibunya, Darwati yang mengaku sudah tidak mampu menghadapi anaknya,” ujar Kukuh.

Menurut pengakuan ibunya Darwati, Rehan enggan sekolah karena lebih memilih merakit mercon. Merasa khawatir terhadap keselamatan anaknya, ibu berusia 48 tahun tersebut, akhirnya melapor ke Damkar Kabupaten Ngawi.

Baca Juga:

“Lapor meminta bantuan kepada kami untuk menasehati anaknya, agar mau kembali sekolah. Ibunya bilang bahwa kalau malam anaknya begadang sampai pagi, bahkan di warung itu melakukan aktivitas negatif,” urainya.

Selama menasehati Rehan, petugas juga menemukan gulungan-gulungan petasan yang mau dibuat. Benda tersebut disembunyikan di kamar.

Orang tua di Ngawi lapor Damkar diminta nasihati anaknya yang enggak sekolah karena memilih merakit mercon
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ngawi Damkar Damkar Ngawi orang tua lapor damkar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU