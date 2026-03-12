SIER dan Danareksa Bagikan 200 Paket Ramadan untuk Disabilitas di Pasuruan

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 13:32 WIB
SIER bersama Holding BUMN Danareksa menyalurkan 200 paket sembako Ramadan kepada penyandang disabilitas di Kota Pasuruan. Foto: Dok. PT SIER

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Momentum Ramadan dimanfaatkan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) bersama PT Danareksa (Persero) untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong inklusivitas bagi penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan 'Ramadhan Inklusif Bersama Holding BUMN Danareksa', ratusan paket sembako disalurkan kepada penyandang disabilitas di Kota Pasuruan.

Program sosial ini merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Holding BUMN Danareksa yang melibatkan berbagai anggota holding.

Kegiatan Ramadhan Inklusif digelar serentak pada 10–11 Maret 2026 di lima kota, yakni Jakarta, Semarang, Pasuruan, Medan, dan Makassar.

Untuk wilayah Pasuruan, SIER dipercaya menjadi pelaksana kegiatan yang bekerja sama dengan komunitas Alunjiva Indonesia.

Kegiatan dipusatkan di Rumah Hebat Disabilitas (Rehat), pusat pemberdayaan di bawah naungan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Sebanyak 200 penyandang disabilitas di Kota Pasuruan menerima paket sembako Ramadan dalam kegiatan tersebut.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan SIER Jefri Ikhwan Ma’arif mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial Holding BUMN Danareksa terhadap masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.

