Cuaca Malang Hari ini, Seluruh Kawasan Bakal Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (13/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan cerah dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-23 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 14-34 kilometer per jam.