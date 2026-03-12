Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Seluruh Kawasan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, (12/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)